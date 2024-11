Maharashtra Election 2024 Live Updates: विधानसभा की 288 सीटों के लिए शुरू हुई वोटिंग; पढ़ें पल-पल की अपडेट

Maharashtra Election 2024 Live Updates:महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। पूरे राज्य की जनता विधानसभा की 288 सीटों पर अपने अधिकार का प्रयोग करने वाली है। 20 नवंबर को सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसमें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए नेताओं ने वोटरों से आग्रह किया है। और ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की है।

महाराष्ट्र में बेहद दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि यहां दो गठबंधनों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन 'महायुति' जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं, और विपक्ष का महा विकास अघाड़ी (एमवीए) जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) शामिल हैं।

#WATCH | Mock polling underway at a polling booth in Mahatma Society Club House of Pune.



Polling on all 288 Assembly constituencies of the state will begin at 7 am. #MaharashtraAssemblyElections2024pic.twitter.com/v2CFR6p8ts — ANI (@ANI) November 20, 2024

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कुल 4,136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो पांच साल पहले की संख्या से 27.7 प्रतिशत अधिक है।

राज्य में लगभग 9.7 करोड़ पात्र मतदाताओं को समायोजित करने के लिए 52,789 से अधिक स्थानों पर 1,00,186 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में, 388 "गुलाबी बूथ" भी हैं, जिनका प्रबंधन विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है।

21 सितंबर से 6 अक्टूबर, 2024 के बीच लोकनीति-सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज और एमआईटी-स्कूल ऑफ गवर्नमेंट (एमआईटी-एसओजी) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, उन्होंने मतदाताओं की चिंताओं की सूची में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को सबसे ऊपर पाया, जिसमें क्रमशः 24 प्रतिशत और 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उन्हें अपना प्राथमिक मुद्दा माना।

#WATCH | Maharashtra: Shiv Sena candidate from Mumba Devi seat, Shaina NC visits Shri Mumbadevi Temple in Mumbai to offer prayers ahead of voting for #MaharashtraAssemblyElections2024pic.twitter.com/GGEvzZngxT — ANI (@ANI) November 20, 2024

कृषि संकट भी ग्रामीण मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) अपर्याप्त है और इनपुट लागत बढ़ रही है।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो उभरा है, वह है जाति-आधारित आरक्षण की मांग, जिसने विशेष रूप से मराठा समुदाय और ओबीसी समुदायों के बीच टकराव पैदा किया है।

एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत और बदलापुर में बलात्कार के आरोपी के साथ पुलिस मुठभेड़ के मद्देनजर, कई विपक्षी दलों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य में "बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति" पर ध्यान केंद्रित किया है।

#WATCH | Mock polling underway at a polling booth in Mumbai. Polling on all 288 Assembly constituencies of the state will begin at 7 am.



#MaharashtraAssemblyElections2024pic.twitter.com/fkOg2aetFl — ANI (@ANI) November 20, 2024

राज्य भर में मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे समाप्त होगा। राज्य में 52,789 से अधिक स्थानों पर 1,00,186 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 388 ‘गुलाबी’ मतदान केंद्र भी हैं, जिनका प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाता है।

महाराष्ट्र विधानसभा के भाग्य का फैसला करने के लिए लगभग 9.7 करोड़ मतदाता राज्य चुनाव में भाग लेंगे।

