Maharashtra Crisis: उद्धव ठाकरे सरकार को कल साबित करना होगा बहुमत, राज्यपाल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, मुंबई रवाना हुए एकनाथ शिंदे

मुंबईः महाराष्ट्र में सियासी उठा-पटक के बीच राज्यपाल भगत कोश्यारी ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। बीते दिनों भाजपा समेत कुछ निर्दलीय विधायकों ने फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई थी। फ्लोर टेस्ट कल शाम पांच बजे तक किया जा सकता है। वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए गुरुवार को मुंबई में रहने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। शिंदे ने कहा कि वह शक्ति परिक्षण के दिन मुंबई में मौजूद रहेंगे।

विशेष सत्र को लेकर राज्यपाल ने कहा है कि इसका एजेंडा सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। राज्यपाल ने बताया कि विपक्ष के नेता भी उनसे मुलाकात की और फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई। गौरतलब है कि प्रदेश की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शिवसेना के 39 विधायक महा विकास अघाड़ी गठबंधन (MVA) से अलग होने की बात कह चुके हैं। वहीं 7 निर्दलीय विधायकों ने भी पत्र लिखकर उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही है।

Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari has written to state Assembly secretary to convene a special session of the State Assembly on June 30, with the only agenda of a trust vote against CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/9M5htIIE9R