Maharashtra CM Oath Ceremony: देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिड़ला और गौतम अडानी भी हुए शामिल

Maharashtra CM Oath Ceremony: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उन्होंने मराठी में शपथ ली। उनके बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार ने राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

इस शपथ ग्रहण समारोह में कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं। व्यापार जगत और भारतीय उद्योग जगत की कई हस्तियां भी इस कार्यक्रम की गवाह बनीं। इनमें मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी शामिल हैं। आदित्य बिड़ला समूह के कुमारमंगलम बिड़ला और उनकी बेटी गौतम अडानी और अन्य प्रमुख नाम भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस शपथ ग्रहण समारोह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस के तीसरे कार्यकाल को चिह्नित किया। 54 वर्षीय नेता ने पहली बार अक्टूबर 2014 से 19 नवंबर तक शीर्ष पद पर कार्य किया, जो राज्य के सबसे कम उम्र के सीएम बने। हालांकि, फडणवीस का दूसरा कार्यकाल केवल पांच दिनों तक चला, 23 से 28 नवंबर, 2019 तक, जब अविभाजित शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन से बाहर निकल गए।

शिंदे, जो पिछली महायुति गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री थे, कथित तौर पर खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें शीर्ष पद सहयोगी भाजपा को सौंपना पड़ा था, और वह उपमुख्यमंत्री का पद लेने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि, शिंदे से उनके विधायकों द्वारा उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने का अनुरोध करने के बाद, उन्होंने अपने फैसले की पुष्टि की और सहयोगी और एनसीपी प्रमुख पवार के साथ शपथ ली।



