Maharashtra Assembly Elections 2024: 6 लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति, वर्षा गायकवाड़ ने की घोषणा, देखें लिस्ट

Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कांग्रेस पार्टी की मुंबई इकाई की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने शहर के सभी छह लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। गायकवाड़ ने बात करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए कुछ लोगों को बदला गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा प्रभारी ब्लॉक कमेटियों के गठन और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम करेंगे। वे कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए भी काम करेंगे।

