महाराष्ट्र: EVM पर अजीत पवार को पूरा भरोसा, कहा- देश में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं

Highlights अजीत पवार ने कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से ईवीएम पर पूरा भरोसा है उन्होंने कहा कि हमारे देश में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है कहा- कुछ लोग चुनाव हारने के बाद EVM पर सवाल खड़ा करते हैं

मुंबई:महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और एनसीपी लीडर अजीत पवार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भरोसा जताया है। साथ ही ईवीएम के पक्ष में बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए पवार ने कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से ईवीएम पर पूरा भरोसा है। अगर ईवीएम खराब होती तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें नहीं होतीं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। यह पूरी तरह से एक बड़ी प्रणाली है, इसमें बहुत सारे चेक और बैलेंस शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह यह साबित हो जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई तो देश में बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा। कई बार कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि हम हार नहीं सकते, फिर वे ईवीएम को लेकर आरोप लगाने लगते हैं लेकिन वास्तव में यह जनता का वास्तविक जनादेश है।

If somehow it is proven that EVMs were manipulated, then there will be big chaos in the country. I don't think anyone would dare to do such things. Sometimes some people lose elections but they think that they can't lose it, then they start putting allegations about EVMs but in… pic.twitter.com/gbQ7yiz6El