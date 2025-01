Maha Kumbh Fire: सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में सिलेंडर विस्फोट स्थल पर पहुंचे

Highlights उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आग लगने की घटना का संज्ञान लिया डीआईजी वैभव कृष्ण ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि गीता प्रेस के टेंट में आग लगी थी फायर ब्रिग्रेड द्वारा आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है

कुंभ नगर:प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के एक शिविर में लगी आग पर मौके पर मौजूद अग्निशमन विभाग की टीमों ने काबू पा लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आग लगने की घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों और अग्निशमन टीमों से बात की। महाकुंभ मेला के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) वैभव कृष्ण ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि गीता प्रेस के टेंट में आग लगी थी और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

उन्होंने कहा, "गीता प्रेस के टेंट में आग लग गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग से हुए नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है। यह नाक छिदवाने का मामला है। केवल टेंट और कुछ चीजें जली हैं।" प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट (डीआईजी) रवींद्र कुमार ने कहा कि आग रविवार शाम 4:30 बजे लगी थी।

डीआईजी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "गीता प्रेस के टेंट में सेक्टर 19 में शाम 4:30 बजे आग लग गई थी। आग आस-पास के 10 टेंटों में फैल गई। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। आग बुझा दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है..."

#WATCH | Fire at #MahaKumbhMela2025 | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath arrives at the fire incident spot in the #MahaKumbhMela2025



The fire has been brought under control. No causality has been reported. pic.twitter.com/dkXQrTRMPj