Madhya Pradesh Assembly Election 2023: मप्र का मुख्य सचिव कौन, निर्णय जल्द, चुनाव आयोग के निर्णय पर सबकी नजर

Highlights मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इकबाल सिंह बैंस को सेवावृद्धि प्रस्ताव की मंजूरी का किया खंडन । 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है मुख्य सचिव का कार्यकाल,तीन दिसंबर को होनी है मतगणना । अभी मुख्य सचिव पद को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है आयोग।

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को सेवावृद्धि मिलेगी या वरिष्ठता के आधार पर नए मुख्य सचिव की नियुक्त की जाएगी, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हालाकी माना जा रहा है कि इस पर निर्णय एक-दो दिन में हो सकता है।

क्योंकि 30 नवंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की दूसरी सेवावृद्धि की अवधि समाप्त हो रही है। तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने है और आचार संहिता भी प्रभावी है, इसलिए ये निर्णय चुनाव आयोग की सहमति से होगा।

#FakeNewsAlert



A fake news is being shared on social media that Election Commission has given approval to the extension of tenure of Chief Secretary of Madhya Pradesh who is about to superannuate.

It is clarified that no such approval has been given by the Commission. pic.twitter.com/5ngBh6lqbs