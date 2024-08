'मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई', विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा..

Highlights विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा बाय.. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि कुश्ती उनसे जीत गई, जबकि वो हार गईं यह ट्वीट कर उन्होंने सभी को चौंका दिया है

Paris Olympics 2024: विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ट्वीट करके यह जानकारी दी। गौरतलब है कि कुश्ती महिला वर्ग के 50 किलोग्राम के फाइनल मैच से पहले देश की बेटी विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से बाहर कर दिया गया था। इसकी वजह से उन्हें फाइनल मैच नहीं खेलने दिया गया। यह खबर सुनते ही वो बदहवास हो गई और इसके बाद भारतीय खिलाड़ी को अस्पताल में एडमिट भी कराया गया।

इस बीच उनकी शाम को तस्वीर सामने आई, जिसमें वो स्वस्थ दिखीं और उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात भी की। यहां ये जान लेना जाना जरूरी है कि विनेश फोगाट ने मंगलवार को अपने सेमीफाइनल मैच में क्यूबा की लोपाज को हराया था। उससे पहले उन्होंने एक दिन में दो मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज की थी।

विनेश ने रजत पदक की मांग CIS के सामने रखी

भारतीय खिलाड़ी ने अपने निष्कासन के खिलाफ "कोर्ट आफ आर्बिटेशन" (सीएएस) में अपील की है। विनेश ने मांग की है कि उसे रजत पदक दिया जाना चाहिए। क्योंकि वह तीन महत्वपूर्ण मुकाबले जीत चुकी है। इस पर CAS ने भारतीय समय के अनुसार आज सुबह करीब 11 बजे तक का समय मांगा है।

विनेश फोगाट ने ट्वीट कर कहा, "मां कुश्ती मेरे से जीत गई मैं हार गई माफ़ करना आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके इससे ज़्यादा ताक़त नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी माफी"।

लेकिन आज ये खबर आने के बाद गीता फोगाट और बजरंग पुनिया हो, सभी ने उनके इस फैसले पर कहा कि आपके साथ गलता हुआ, आप हारी नहीं, आपको हराया गया है।

अमेरिका खिलाड़ी और गोल्ड मेडलिस्ट ने की मांग..

Jordan Burroughs ने विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मांग की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उठाई और साथ ही कहा कि कुछ नियमों में बदलाव होने चाहिए। अमेरिकी रेसलर ने ट्वीट कर कहा, 'वजन मापने का समय सुबह 8:30 से बढ़ाकर 10:30 किया जाए, सेमीफाइनल में जीत के बाद, दोनों फाइनलिस्ट के पदक सुरक्षित होना चाहिए, भले ही दूसरे दिन वजन कम करने में चूक हो, स्वर्ण पदक केवल उसी पहलवान को मिले जो दूसरे दिन वजन कम करता है, दूसरे दिन पहलवान को 1KG वेट का Allowance मिलना चाहिए'।

Proposed Immediate Rule Changes for UWW: 1.) 1kg second Day Weight Allowance. 2.) Weigh-ins pushed from 8:30am to 10:30am. 3.) Forfeit will occur in future finals if opposing finalist misses weight. 4.) After a semifinal victory, both finalists’ medals are secured even if…

I’m deeply heartbroken after learning about my friend @Phogat_Vinesh . It’s a cruel twist of fate, and no one can truly understand the depth of her suffering right now. After losing my own Olympic bout, I thought that was the hardest experience an athlete could face, but seeing… pic.twitter.com/tsuvf64t7C