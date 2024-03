LS polls 2024: ओडिशा के बाद पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी भाजपा, सुनील जाखड़ ने कहा- 13 सीट पर अकाली दल से गठजोड़ नहीं

Highlights ओडिशा में 21 लोकसभा सीट हैं। पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं। 10 साल में किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी है।

LS polls 2024: ओडिशा के बाद पंजाब में लोकसभा चुनाव भाजपा अकेले लड़ेगी। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि भाजपा पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। हाल ही में ओडिशा में भी भाजपा और बीजद में गठजोड़ नहीं हुआ था। ओडिशा में 21 लोकसभा सीट हैं। 2020 में कृषि कानून को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन तोड़ लिया था। पंजाब में 13 सीट पर 1 जून को वोट पड़ेंगे। यह घोषणा शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भाजपा में संसदीय चुनाव के लिए फिर से गठबंधन करने संबंधी बातचीत की अटकलों के बीच की गयी है।

