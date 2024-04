LS polls 2024: गौरव वल्लभ के बाद रोहन गुप्ता भाजपा में शामिल, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका

Highlights केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विनोद तावड़े की मौजूदगी में गुप्ता ने भाजपा में शामिल हो गए। "लगातार अपमान" और "चरित्र हनन" का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने रोहन को अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से टिकट दिया था।

LS polls 2024: लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। गुजरात के पूर्व नेता और प्रवक्ता रोहन गुप्ता दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 22 मार्च को उन्होंने पार्टी के संचार विभाग से जुड़े एक कांग्रेस नेता पर "लगातार अपमान" और "चरित्र हनन" का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में गुप्ता ने भाजपा में शामिल हो गए।

Former Congress leader from Gujarat, Rohan Gupta joins Bharatiya Janata Party, in Delhi



On March 22, he resigned from Congress party alleging "constant humiliation" and "character assassination" by a Congress leader connected with the party's communication department pic.twitter.com/iN4j45ayHa