LS polls 2024: भाजपा की 12वीं लिस्ट जारी, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास, सतारा से उदयनराज भौंसले को टिकट

Highlights ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवार की घोषणा की। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र के सतारा से उदयनराज भौंसले को टिकट दिया गया है।

LS polls 2024: भाजपा ने 12वीं लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र के सतारा से उदयनराज भौंसले को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने तेलंगाना और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवार की घोषणा की। पंजाब के लिए 3 सीट की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के लिए 2 सीट की घोषणा की। पश्चिम बंगाल से एक सीट की घोषणा की गई। देश में 7 चरण में चुनाव हो रहा है और 4 जून को मतगणना है।

BJP releases its 12th list of candidates for the Lok Sabha elections.



#LokSabaElection2024pic.twitter.com/DihIkG6caV — ANI (@ANI) April 16, 2024

BJP releases its list of candidates for Telangana and Uttar Pradesh Assembly bypolls pic.twitter.com/X201g5C6E8 — ANI (@ANI) April 16, 2024

BJP releases its list of 21 candidates for the Odisha Assembly elections pic.twitter.com/ZbHczZINaQ — ANI (@ANI) April 16, 2024

बसपा ने 11 और उम्मीदवारों की सूची जारी की, वाराणसी से अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की अपनी पांचवीं सूची जारी की, जिसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को जौनपुर से मैदान में उतारा गया है। मार्च में जौनपुर की एक एमपी/एमएलए (सांसद/विधायक) अदालत ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 2020 के अपहरण और जबरन वसूली के एक मामले में सात साल की सजा सुनाई थी।

बसपा ने मैनपुरी से अपना उम्मीदवार भी बदल दिया है और समाजवादी पार्टी (सपा) की डिंपल यादव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जयवीर सिंह के खिलाफ शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है। जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बसपा ने पहले गुलशन देव शाक्य को मैनपुरी से टिकट दिया था।

वाराणसी लोकसभा सीट पर बसपा ने अतहर जमाल लारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। बसपा की ओर से जारी सूची के मुताबिक, मुस्लिम खान बदायूं से, छोटेलाल गंगवार बरेली से, उदयराज वर्मा सुल्तानपुर से, क्रांति पांडे फर्रुखाबाद से पार्टी के उम्मीदवार होंगे।

मयंक द्विवेदी बांदा से, ख्वाजा समसुद्दीन डुमरियागंज से, ललन सिंह यादव बलिया से और उमेश कुमार सिंह गाजीपुर से बसपा के उम्मीदवार होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा-बसपा-रालोद गठबंधन की चुनौती को दरकिनार करते हुए भाजपा ने 62 सीटें और उसकी सहयोगी अपना दल (एस) ने दो सीटें जीती थीं।

हालांकि, इस गठबंधन में बसपा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि उसके 10 उम्मीदवार विजयी रहे थे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (सपा) ने पांच सीटें जीती थीं, जबकि रालोद चुनाव में अपना खाता नहीं खोल सकी थी। कांग्रेस ने एकमात्र रायबरेली सीट जीती थी, जहां से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था।

Web Title: LS polls 2024 BJP 12th list released Abhijit Das against TMC's Abhishek Banerjee ticket Udayanraj Bhosale from Satara Odisha Assembly Telangana UP bypolls