LPG Price Hike: महंगाई के साथ शुरू नया साल, LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि; दिल्ली से लेकर मुंबई तक देखें नई दरें
By अंजली चौहान | Updated: January 1, 2026 09:36 IST2026-01-01T09:13:13+5:302026-01-01T09:36:17+5:30
LPG Price Hike: इस बदलाव के बाद, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अब 1,580.50 रुपये से बढ़कर 1,691.50 रुपये हो गई है। दूसरे शहरों में गैस सिलेंडर की कीमत चेक करें।
LPG Price Hike: आज 1 जनवरी 2026 के दिन आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों के दामों में इजाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी सिर्फ़ 19-किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडरों पर लागू हुई। प्रति सिलेंडर ₹111 की बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू हुई, जिससे बड़े शहरों में बिज़नेस के लिए लागत बढ़ गई।
इस बढ़ोतरी के बाद, दिल्ली में 19-किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹1,580.50 से बढ़कर ₹1,691.50 हो गई है। कोलकाता में कीमतें ₹1,684 से बढ़कर ₹1,795 हो गई हैं, जबकि मुंबई में सिलेंडर की कीमत अब ₹1,531.50 के मुकाबले ₹1,642.50 हो गई है। चेन्नई में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, जहाँ कीमतें ₹1,739.50 से बढ़कर ₹1,849.50 हो गई हैं।
तेल उद्योग के डेटा से पता चलता है कि ₹111 की बढ़ोतरी ने पिछले साल के आखिर में हुई मामूली कटौती को खत्म कर दिया है, जब कुछ शहरों में दिसंबर में कमर्शियल LPG की कीमतें ₹10 और नवंबर में ₹5 कम की गई थीं।
होटलों और रेस्टोरेंट के लिए झटका
कमर्शियल LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, खाने की जगहों और कैटरिंग संस्थानों में बड़े पैमाने पर होता है, जिससे साल की शुरुआत में यह बढ़ोतरी फूड और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय बन गई है। बिज़नेस मालिकों का कहना है कि ज़्यादा ईंधन लागत से मेन्यू की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उन ग्राहकों पर असर पड़ेगा जो पहले से ही बढ़ती लागत के दबाव का सामना कर रहे हैं।
इंडस्ट्री पर नज़र रखने वालों का कहना है कि यह समय – 2026 के पहले ही दिन – छोटे और मध्यम आकार के फूड बिज़नेस के लिए बढ़ती इनपुट लागत के बारे में चिंताओं को और बढ़ाता है। इसके विपरीत, घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखी गई हैं, जिससे घरों को राहत मिली है। दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत ₹853 बनी हुई है, जो 8 अप्रैल, 2025 को आखिरी बदलाव के बाद से अपरिवर्तित है। कीमतें मुंबई में ₹852.50, कोलकाता में ₹879 और चेन्नई में ₹868.50 पर भी स्थिर हैं, और अन्य प्रमुख शहरों में भी इसी तरह की स्थिरता देखी गई है।