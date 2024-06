Lok Sabha Speaker Election: आपकी मीठी-मीठी मुस्कान पूरे सदन को प्रसन्न रखती है... पीएम मोदी बोले, जानें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा...

Highlights Lok Sabha Speaker Election Live: आपको मेरी और इस पूरे सदन की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। Lok Sabha Speaker Election Live: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उनके साथ आसन तक पहुंचे। Lok Sabha Speaker Election Live: ‘‘मुझे विश्वास है कि देश भविष्य में इस बात पर गर्व करेगा।’’

Lok Sabha Speaker Election Live: राजस्थान के कोटा से भाजपा सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद बिरला लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उनके साथ आसन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको मेरी और इस पूरे सदन की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सदन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दी।

#WATCH | BJP MP Om Birla occupies the Chair of Lok Sabha Speaker after being elected as the Speaker of the 18th Lok Sabha.



Prime Minister Narendra Modi, LoP Rahul Gandhi and Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju accompany him to the Chair. pic.twitter.com/zVU0G4yl0d — ANI (@ANI) June 26, 2024

उन्होंने कहा, ‘‘आपकी मीठी-मीठी मुस्कान पूरे सदन को प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है कि आप हर कदम पर नए प्रतिमान स्थापित करेंगे।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की यात्रा में कुछ अवसर होते हैं जब कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है और ‘‘मुझे विश्वास है कि देश भविष्य में इस बात पर गर्व करेगा।’’

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says "Respected Speaker, it is the good fortune of the House that you are occupying this Chair for the second time. I congratulate you and the entire House" pic.twitter.com/vKm5b8zv4I — ANI (@ANI) June 26, 2024

#WATCH | Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju thanks BJP MP Bhartruhari Mahtab for carrying out the duties of the Protem Speaker.



BJP MP Om Birla has been elected as the Speaker of 18th Lok Sabha. pic.twitter.com/8SJwUQRo0s — ANI (@ANI) June 26, 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको दूसरी बार चुने जाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको पूरे विपक्ष और INDIA गठबंधन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says "I want to congratulate you on behalf of the House. It is a huge responsibility for you to sit on this post for the second time during the Amrit Kaal. With your experience, we hope that you will guide us for the next 5 years. 'Aapke… pic.twitter.com/MRuzs2URkr — ANI (@ANI) June 26, 2024

यह सदन भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज़ के अंतिम निर्णायक हैं। सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और इस बार विपक्ष ने पिछली बार की तुलना में भारतीय लोगों की आवाज़ का अधिक प्रतिनिधित्व किया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "The works that didn't happen during 70 years of independence, were made possible by this House under your chairmanship. Several milestones come in the long journey of democracy. A few occasions are such when we receive the opportunity… pic.twitter.com/gWeKglNKDJ — ANI (@ANI) June 26, 2024

#WATCH | Leader of Opposition, Rahul Gandhi says "We are confident that by allowing the Opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you and also all the… pic.twitter.com/HU9BYyS7xm — ANI (@ANI) June 26, 2024

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष आपके काम करने में आपकी सहायता करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि सदन अक्सर और अच्छी तरह से चले। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वास के आधार पर सहयोग हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष की आवाज़ को इस सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनकी अध्यक्षता में 18वीं लोकसभा देश के नागरिकों के सपनों को सफलतापूर्वक पूरा करेगी। राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए।

इसके बाद बिरला को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं, यह इस सदन का सौभाग्य है। अठारहवीं लोकसभा में अध्यक्ष का कार्यभार दूसरी बार संभालना, अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आपको और पूरे सदन को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व है। उन्होंने कहा, ‘‘हम सबका विश्वास है कि आने वाले पांच साल में आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे और देश की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं को पूरा करने में आपकी बड़ी भूमिका रहेगी।’’

मोदी ने कहा कि बिरला की अध्यक्षता में 17वीं लोकसभा में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं और जो महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए हैं, वे सदन की और आपकी (अध्यक्ष की) विरासत हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में 17वीं लोकसभा का विश्लेषण किया जाएगा तो लिखा जाएगा कि भारत के भविष्य का निर्धारण करने में बिरला की अध्यक्षता वाली लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही।

मोदी ने वर्तमान लोकसभा के लिए भी बिरला के अध्यक्ष चुने जाने के संदर्भ में कहा, ‘‘आप तो सफल होने ही वाले हैं लेकिन आपकी अध्यक्षता में 18वीं लोकसभा बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूरा करेगी।’’ प्रधानमंत्री ने बिरला के व्यक्तिगत स्वभाव और सामाजिक कार्यों का उल्लेख करते हुए भी उनकी प्रशंसा की।

मोदी ने 17वीं लोकसभा में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तीन नए आपराधिक कानून, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, विवाद से विश्वास विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि बिरला की अध्यक्षता में सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के अनेक ऐतिहासिक कानून इस सदन ने पारित किए।

उन्होंने कहा, ‘‘जो काम आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने करके दिखाए।’’ मोदी ने कहा कि लोकसभा के इतिहास में दो अध्यक्षों के बाद बिरला हैं जिन्हें पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से अध्यक्ष बनने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते थे, वे या तो चुनाव नहीं लड़ते थे, या जीतकर नहीं आते थे, लेकिन बिरला चुनाव फिर से जीतकर आए हैं और उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने बिरला की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘‘मैं एक सांसद के रूप में समझता हूं कि आप जिस प्रकार से एक संसद सदस्य के नाते काम करते हैं।

,वह जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपसे नए सांसदों को प्रेरणा मिलती रहेगी।’’ प्रधानमंत्री ने बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा में उनके द्वारा संचालित ‘स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु’ अभियान का तथा अन्य सामाजिक कार्यों का भी उल्लेख किया।

#WATCH | Leader of Opposition, Rahul Gandhi says "I would like to congratulate you for your successful election that you have been elected for the second time. I would like to congratulate you on behalf of the entire Opposition and the INDIA alliance. This House represents the… pic.twitter.com/vZbLrKV7u5 — ANI (@ANI) June 26, 2024

उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रत्येक सांसद से व्यक्तिगत रूप से उनका हालचाल पूछने और विषम परिस्थिति में भी सदन का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने के लिए भी बिरला की तारीफ की। मोदी ने कहा कि बिरला ने संतुलित तरीके से सदन का कामकाज संचालित किया और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय भी लिए।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सदन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह विपक्ष को बोलने का मौका देकर संविधान रक्षा का अपना दायित्व निभाएंगे। बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मैं आपके दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने पर आपको बधाई देना चाहता हूं।

मैं पूरे विपक्ष की ओर से, ‘इंडिया’ गठबंधन की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं।’’ राहुल गांधी ने कहा, ‘‘अध्यक्ष महोदय, यह सदन भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज के संरक्षक हैं। निस्संदेह, सरकार के पास सत्ता की शक्ति है लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है।’’

उनका कहना था कि विपक्ष सदन चलाने में पूरा सहयोग करेगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि विपक्ष को सदन के अंदर लोगों की आवाज उठाने का मौका मिले। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘आशा है कि आप हमें अपनी आवाज उठाने, भारत के लोगों की आवाज उठाने का मौका मिलेगा।’’ राहुल गांधी ने कहा, ‘‘इस चुनाव ने दिखाया है कि लोग उम्मीद करते हैं कि विपक्ष संविधान की रक्षा करेगा।’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि बिरला विपक्ष को आवाज उठाने का मौका देकर संविधान रक्षा का अपना दायित्व निभाएंगे।

