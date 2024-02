लोकसभा चुनाव: ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोलीं- संदेह कि वह '40 सीटें भी' जीत पाएगी

Highlights ममता बनर्जी ने कहा, मुझे संदेह है कि कांग्रेस 40 सीटें भी जीते पाएगी पश्चिम बंगाल सीएम ने कहा, मैं दो सीटों की पेशकश कर रही थी और उन्हें जीतने देती TMC प्रमुख द्वारा यह CONG पर यह हमला राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के कुछ दिनों बाद हुआ

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें संदेह है कि क्या सबसे पुरानी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी जीत पाएगी। यह हमला तृणमूल कांग्रेस प्रमुख द्वारा आम चुनाव में अपने राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के फैसले की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिससे विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है।

एएनआई ने बनर्जी के हवाले से कहा, ''मुझे संदेह है कि आप (कांग्रेस) 40 सीटें जीतेंगे। मैं दो सीटों की पेशकश कर रही थी और उन्हें जीतने देती। लेकिन वे और अधिक चाहते थे। मैंने कहा ठीक है, फिर सभी 42 पर चुनाव लड़ो। अस्वीकार कर दिया! तब से उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है।”

