Lok Sabha Elections 2024: हेमंत करकरे की हत्या विवाद पर उद्धव की शिवसेना ने 'सामना' में घेरा कांग्रेस को, कहा- 'वो आतंकवादियों की गोली से ही शहीद हुए थे'

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 8, 2024 11:46 AM

शिवसेना (यूबीटी) ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के उस सनसनीखेज दावे से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुंबई पर हुए 26/11 के हमलों के दौरान महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे को लश्कर आतंकी अजमल कसाब ने नहीं मारा था।