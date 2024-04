Lok Sabha Elections 2024: "जिन्होंने कभी क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वो कांग्रेस में चुनावी ज्ञान दे रहे हैं", गौरव वल्लभ ने जयराम रमेश को घेरा

Highlights भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार पुरानी पार्टी को लिया आड़े हाथों गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया जिन्होंने कभी क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा वो कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ने पर ज्ञान दे रहे हैं

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने हाल में पार्टी छोड़ने के बाद और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार अपनी पूर्व पार्टी और उसके वरिष्ठ नेता पर बेहद तीखा हमला बोला है।

भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने रविवार को कांग्रेस महासचिव और संचार प्रमुख जयराम रमेश को परोक्षरूप से आरोपों के कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा वो कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ने पर ज्ञान दे रहे हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार भाजाप में शामिल होने के बाद पहली बार कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए गौरव वल्लभ ने जयराम रमेश का नाम नहीं लिया, लेकिन बार-बार जयराम रमेश का नाम लिये जाने पर वह उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे।

#WATCH | BJP leader Gouarab Vallabh, says "...The manifesto of Congress party is being prepared by the same person for the last 30 years, if his ideas had strength then the Congress would not come to 42 to 52 (seats). When I was studying in college, he used to defend the party on… pic.twitter.com/VQmThc3iGW