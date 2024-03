Fact Check: Lok Sabha Elections 2024 की तारीख की खबर झूठी, ECI ने अभी तक नहीं की किसी तारीख की घोषणा

Highlights लोकसभा चुनाव 2024 के शेड्यूल को लेकर व्हाट्सऐप पर एक फर्जी मैसेज शेयर किया जा रहा है वायरल हो रहे फेक संदेश को भारतीय चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है ECI ने बताया कि आयोग द्वारा अभी तक आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख की कोई घोषणा नहीं की है

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के शेड्यूल को लेकर व्हाट्सऐप पर एक फर्जी मैसेज शेयर किया जा रहा है, जिसे भारतीय चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा अभी तक आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख की कोई घोषणा नहीं की है। आयोग ने बताया कि उसके द्वारा प्रेस क्रॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है।

आयोग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, लोकसभा चुनाव 2024 के शेड्यूल को लेकर व्हाट्स ऐप पर एक फर्जी मैसेज शेयर किया जा रहा है। फैक्ट चैक: संदेश फर्जी है। ईसीआई द्वारा अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है।

A fake message is being shared on Whats app regarding schedule for #LokSabhaElections2024#FactCheck: The message is #Fake. No dates have been announced so far by #ECI.



Election Schedule is announced by the Commission through a press conference. #VerifyBeforeYouAmplifypic.twitter.com/DAZlNFOF5W