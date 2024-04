Elections 2024: वीडियो- 'अपनी औकात में रहो...', मुरादाबाद से सपा की प्रत्याशी रुचि वीरा ने पुलिस को धमकाया था, अब दर्ज हुआ केस, जानें मामला

Highlights मुरादाबाद से सपा की प्रत्याशी रुचि वीरा ने पुलिस को धमकाया था यह मामला 14 अप्रैल का है रुचि वीरा के खिलाफ मुगलपुरा थाना पुलिस ने दर्ज किया केस

Lok Sabha Elections 2024: मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक की प्रत्याशी रुचि वीरा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वह पुलिस अधिकारियों को धमकाती हुई नजर आ रही हैं। रुचि वीरा ने पुलिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रैली में आने से रोकने का आरोप लगाते हुए उन्हें औकात में रहने को कह रही हैं।

Police officers are trying to stop my people and supporters of Samajwadi Party and Congress. I challenge them to stay in their limits. Don't try to act like a BJP agent or a broker: Moradabad SP candidate Ruchi Veera's tirade against the police. pic.twitter.com/IdIEUDghsX