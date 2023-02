लोकसभा चुनाव 2024ः भाजपा-संघ आरक्षण को खत्म कर देंगे, मोदी सरकार की विदाई तय, रैली को लालू यादव ने किया संबोधित, एक रहिए, एकजुट रहिए, कोई नहीं तोड़ सकता...

Highlights लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तभी हम और हमारा देश रहेगा। 2024 में महागठबंधन को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने की अपील भी किया। महागठबंधन का ऐलान और संकल्प है कि भाजपा को देश से भगाना है।

पटनाः बिहार में पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 का बिगूल फूंक दिया है। महारैली में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजद प्रमुख ने एक बार फिर से आरक्षण का कार्ड खेला।

उन्होंने कहा कि भाजपा-आरएसएस आरक्षण खत्म करना चाहती है। हम लोग एक रहिए, एक जुट रहिए, कोई नहीं तोड़ सकता है। अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार की विदाई तय है। उन्हांने कहा कि देश के संविधान की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा और आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी है, जो आरएसएस चाहता है, वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।

No one can break us (Mahagathbandhan) till we are one. We have to save the country. We have to save minorities' rights. This time BJP Government will lose. The Mahagathbandhan will win in Bihar. 2024 will show the strong win of our party: RJD chief Lalu Prasad Yadav pic.twitter.com/gavwIQvLjw