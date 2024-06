Lok Sabha Elections 2024 Results: चुनाव आयोग के ताजा रुझानों में भाजपा 241, कांग्रेस 95 और समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे

Lok Sabha Elections 2024 Results: मंगलवार को 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू होने के साथ ही शुरुआती रुझान में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन बाद में एनडीए ने बढ़त बना ली। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रदर्शन रुझानों के अनुसार, 272 के बहुमत के आंकड़ों से भी पीछे है। जबकि इस बार भगवा पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था। रुझान बताते हैं कि भाजपा स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने के लिए आवश्यक 272 सीटों की सीमा से पीछे रह सकती है। हालांकि पिछली बार 2019 के चुनाव में उसने 303 सीटें हासिल की थी।

चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार, भाजपा 241 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 95 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा नीत एनडीए 300 सीटों पर आगे चल रही है। भारत गठबंधन 225 सीटों पर आगे चल रहा है। इससे पहले दोपहर 12 बजे तक, भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 297 सीटों पर आगे चल रहा है, जो संभावित गठबंधन सरकार का संकेत है। भाजपा अकेले 200 से अधिक सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि विपक्षी कांग्रेस 100 सीटों के आंकड़े से नीचे खिसक गई थी।

As per ECI trends, the BJP is leading on 241 seats, Congress leading on 95 seats, Samajwadi Party leading on 36 seats



