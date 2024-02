Lok Sabha Elections 2024: राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर से एक साथ!, उप्र में 17 सीट कांग्रेस को, मप्र में एक सीट सपा को, देखें लिस्ट

Highlights कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर नगर सहित 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच गठबंधन हो गया है

Lok Sabha Elections 2024: राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर से एक साथ चुनाव में दिखाई देंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच गठबंधन हो गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा के साथ लोकसभा सीट के लिए हुए समझौते के तहत कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर नगर सहित 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में एक सीट खजुराहो पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया गठबंधन) के तहत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा बुधवार को कर दी।

