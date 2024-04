Lok Sabha Elections 2024: पीएम मोदी ने कहा, पहले चरण से 'शानदार प्रतिक्रिया', 'एनडीए के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान'

Highlights पीएम मोदी ने पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद मतदाताओं को धन्यवाद दिया 21 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 7 बजे तक कुल 60.03% मतदान दर्ज वोटिंग के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदान प्रतिशत अधिक रहा

Lok Sabha Elections 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद मतदाताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 7 बजे तक कुल 60.03% मतदान दर्ज होने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज के मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। यह स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के लिए मतदान कर रहे हैं।"

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदान प्रतिशत अधिक रहा। मतदान का आंकड़ा बढ़ने की संभावना थी। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 69.43% मतदान हुआ। तब कुछ निर्वाचन क्षेत्र अलग थे और जिन सीटों पर मतदान हुआ उनकी कुल संख्या 91 थी। शुक्रवार को जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान हुआ, उनमें त्रिपुरा में रात 9 बजे तक सबसे अधिक 80.17% मतदान दर्ज किया गया।

First phase, great response! Thank you to all those who have voted today.



Getting EXCELLENT feedback from today’s voting. It’s clear that people across India are voting for NDA in record numbers.