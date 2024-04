Lok Sabha Elections 2024 Phase 1 Voting: 'यह चुनाव चन्द्रशेखर नहीं, जनता लड़ रही', चंद्रशेखर आजाद ने कहा- "नगीना की जनता किसी भी तानाशाह को उखाड़ फेंकेगी"

Lok Sabha Elections 2024 Phase 1 Voting: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज सुबह से मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान में यूपी की गई हॉट सीटों पर दिग्गज उम्मीदवारों की किस्तम मतदान बक्से में बंद हो जाएगी। राज्य की पीलीभीत, सहारनपुर जनरल, कैराना जनरल, मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर जनरल, मुरादाबाद जनरल, रामपुर जनरल में वोटिंग जारी है।

बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चुनावी रण में खड़े भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने लोगों से वोट डालने की अपील की। यूपी में बड़े दलित नेता का चेहरा माने जाने वाले चंद्रशेखर ने नगीना की जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा, "लोग उनके लिए वोट करेंगे, यह चुनाव चंद्रशेखर नहीं जनता लड़ रही है।"

