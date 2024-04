Lok Sabha Elections 2024: "मोदी सरकार ने मुफ्त कोविड टीकाकरण विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में किया था", जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर एक और हमला

Highlights कोविड महामारी में मोदी सरकार के "कुप्रबंधन की सीमा" को भूलना किसी के लिए असंभव है कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने घेरा मोदी सरकार को मोदी सरकार ने विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कोविड का टीकाकरण फ्री किया

नई दिल्ली:कांग्रेस पार्टी के महासचिव और पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने शुक्रवार को यह कहते हुए कि कोविड ​​​​-19 महामारी के दौरान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए "कुप्रबंधन की सीमा" को भूलना असंभव है, उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष के दबाव में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मुफ्त टीकाकरण की शुरूआत की।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण को एक बड़ी उपलब्धि बताती है, जबकि इसके लिए विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का दबाव काम आया था।

उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये पोस्ट में कहा, "सच्चाई यह है कि विपक्ष की जिद और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मोदी सरकार को ऐसा करना पड़ा। आप घटनाक्रम को समझिए कि 18 अप्रैल 2021 को डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुफ्त टीकाकरण के मामले में स्पष्टीकरण देने की अपील की। उस समय तक वैक्सीन नीति अव्यवस्थित थी और उन्हें टीकाकरण को बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए गए थे।''

The BJP has been touting free COVID-19 vaccinations as a big achievement. The truth is the Modi Sarkar was dragged into doing so by the insistence of the Opposition and the intervention of the Supreme Court. Aap chronology samajhiye:



• On April 18, 2021, Dr. Manmohan Singh… pic.twitter.com/rytulqvk2z