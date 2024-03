Lok Sabha Elections: जेएमएम से भाजपा वाया कांग्रेस, जानें कौन हैं विधायक जयप्रकाश पटेल, लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव

Highlights कांग्रेस में शामिल होना झारखंड की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संकेत है। राज्यों में अलग-अलग पार्टी के नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। पूरा करने के संकल्प के साथ मैं भाजपा में शामिल हुआ था।

Lok Sabha Elections 2024: झारखंड विधानसभा के सदस्य जयप्रकाश पटेल बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से इस्तीफा दिया था। हजारीबाग जिले के मांडू विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पटेल ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और प्रदेश सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने उनका स्वागत किया।

मीर ने कहा, ‘‘भाजपा छोड़कर जयप्रकाश पटेल जी का कांग्रेस में शामिल होना झारखंड की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संकेत है। देश के कई राज्यों में अलग-अलग पार्टी के नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं।’’ उनका कहना था, ‘‘ भाजपा छोड़कर कांग्रेस के साथ नेताओं का आना ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का असर है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यात्रा के माध्यम से लोगों और युवाओं पर एक अलग छाप छोड़ी है।’’ पटेल ने कहा, ‘‘मेरे पिता टेक लाल महतो जी ने झारखंड को संवारने का सपना देखा था, जिसे पूरा करने के संकल्प के साथ मैं भाजपा में शामिल हुआ था।

अफसोस कि मैंने अपने पिता के सपनों को उस दल में नहीं पाया। राहुल गांधी जी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ से झारखंड की जनता में उनके प्रति रुझान बढ़ा है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि वह झारखंड में अपने पिता के सपनों को पूरा करने और ‘इंडिया’ गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं।

वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले पटेल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने जीत भी हासिल की थी। पटेल विधानसभा में भाजपा सचेतक भी थे। उनके पिता टेक लाल महतो किसी समय झारखंड के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते थे और उन्होंने झारखंड राज्य के गठन से जुड़े आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

