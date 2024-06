Lok Sabha Elections 2024: मतगणना से पहले 150 डीएम को शाह ने किया फोन, जयराम का आरोप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव बोले- सबूत दीजिए, कार्रवाई करूंगा

Highlights “आप अफवाह फैलाकर सभी को संदेह के घेरे में नहीं ला सकते।” मतगणना प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें हमें बताना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर अपने-अपने जिलों के निर्वाचन अधिकारी होते हैं।

Lok Sabha Elections 2024: निर्वाचन आयोग ने मतगणना से पहले 150 जिलाधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास किए जाने संबंधी दावे को साबित करने के लिए कांग्रेस के जयराम रमेश को अतिरिक्त समय देने से इनकार किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को विपक्ष को चुनौती दी कि वे उन आरोपों के साक्ष्य साझा करें जिनमें कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने के लिए प्रभावित किया गया था, ताकि आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विपक्ष को मतगणना शुरू होने से पहले चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के बारे में भी आयोग को बताना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में उनके साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस.एस. संधू भी मौजूद थे।

#UPDATE | ECI rejects Congress leader Jairam Ramesh';s request of seeking a time of one week to respond, ECI asked him to reply by 7 pm today. https://t.co/k8sfsqDkW1pic.twitter.com/OQDds5Q7ya