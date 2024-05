Lok Sabha Elections 2024: "मोदी सत्ता में आये तो मैं क्या ममता, राहुल, प्रियंका, स्टालिन, विजयन, उद्धव, शरद, तेजस्वी और अखिलेश भी जेल में होंगे" अरविंद केजरीवाल ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 23, 2024 10:47 AM

अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और पार्टी के जीत के प्रति आश्वस्त होते हुए कहा कि इस बार का चुनाव मोदी फैक्टर पर नहीं, बल्कि स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है।