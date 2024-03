Lok Sabha Elections 2024: पूर्व गर्वनर तमिलिसाई सुंदरराजन फिर से BJP में हुईं शामिल, इस सीट से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा

Highlights पूर्व गर्वनर तमिलिसाई सुंदरराजन भाजपा में फिर से शामिल हुईं सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की इच्छा जताई इस दौरान तेलंगाना और तमिलनाडु भाजपा इकाई के प्रमुख मौजूद रहे

Lok Sabha Elections 2024:तेलंगाना की पूर्व गर्वनर और पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के दो दिन बाद तमिलिसाई सुंदरराजन फिर से भाजपा में शामिल हो गईं। माना जा रहा है कि उन्हें भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 लड़वाने जा रही है। उन्हें पार्टी की दोबारा सदस्यता तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई कुप्पुसामी और तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी ने दिलाई।

बीजेपी में फिर से शामिल होने के बाद, तमिलिसाई सुंदरराजन का कहा, "मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं और मैंने अपनी इच्छा अपनी पार्टी को भी बताई है। मेरे पास जो सदस्यता कार्ड है उसे वापस पाकर मुझे खुशी है। यह सबसे खुशी का दिन है। कठिन निर्णय और सुखद निर्णय भी मैंने लिया। राज्यपाल के रूप में मेरे लिए कई सुविधाएं थीं, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया। मुझे इसका एक प्रतिशत भी अफसोस नहीं है। तमिलनाडु में कमल निश्चित रूप से खिलेगा।''

