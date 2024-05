Lok Sabha Elections 2024: "कांग्रेस, सोशलिस्टों और सपाइयों ने दलित और मुस्लिम समुदायों को केवल 'बर्बाद' किया है", असदुद्दीन ओवैसी का फूलपुर में विपक्षी दलों पर हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 24, 2024 11:48 AM

असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के फूलपुर में सपा, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर पिछड़े, दलित और मुस्लिम समुदायों को "बर्बाद" करने का आरोप लगाया है।