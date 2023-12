Lok Sabha Elections 2024: बिहार में राजद और जदयू से कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीट की मांग की, अखिलेश सिंह ने कहा- 29 दिसंबर सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे

Highlights लोकसभा सीट और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। बैठक में हम सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। संगठन की स्थिति, चुनाव की तैयारियों और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई।

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। कई राज्य के नेता से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिले। इस बीच केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के नेता से मुलाकात की और लोकसभा सीट और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की।

खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की दिल्ली में बिहार कांग्रेस प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि कांग्रेस की गठबंधन समिति की बैठक 29 दिसंबर को होगी, इस बैठक में हम सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। हम 8-9 लोकसभा सीट की मांग करेंगे।

Bihar Congress chief Akhilesh Prasad Singh in Delhi says, "Congress' alliance committee will meet on 29th December, in this meeting we will discuss seat sharing." pic.twitter.com/BUGrbUPTBN