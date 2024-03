Lok Sabha polls: कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे नकुलनाथ

Highlights असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 43 प्रत्याशियों की घोषणा की। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई को टिकट मिला है। अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही घोषित कर दी थी।

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के पुत्र और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ को फिर से टिकट दिया गया है। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई को टिकट मिला है। गौरव असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत से जालौर से टिकट दिया गया है। वैभव 2019 में जोधपुर से लड़े थे और हार का सामना करना पड़ा था। 13 ओबीसी कैंडिडेट, 10 अनुसूचित जाति, 9 अनुसूचित जनजाति, 1 मुस्लिम, 10 जनरल को टिकट दिया गया है। 2019 में कांग्रेस ने 44 सीट पर जीत दर्ज की थी।

