Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने नागौर से प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का वीडियो शेयर कर BJP पर संविधान बदलने का लगाया आरोप

Highlights Lok Sabha Elections 2024 कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पर लगाया आरोप Lok Sabha Elections 2024 रैली में मिर्धा के वायरल वीडियो में कहा, संविधान में बदलाव जरूरी Lok Sabha Elections 2024 अब गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी ने की टिपप्णी

Lok Sabha Elections 2024:कांग्रेस ने राजस्थान के नागौर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के भाषण का एक वीडियो बुधवार को साझा करते हुए अरोप लगाया कि भाजपा की रणनीति संविधान बदलने की है। कांग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानी ने मिर्धा के वीडियो से जुड़े एक पोस्ट को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर फिर से पोस्ट किया।

गुजरात से कांग्रेस विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष जिग्नेश मेवानी ने भी आरोप लगाते हुए कहा, "ये हैं राजस्थान के नागौर से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, ज्योति मिर्धा कहती हैं कि संविधान बदलने के लिए हमें दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत चाहिए। यही बात भाजपा सांसद अनंत हेगड़े भी कह चुके हैं कि हमें लोकसभा चुनावों में 400 सीट मिली तो संविधान बदल देंगे। इन बयानों से साफ है कि- भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान और लोकतंत्र से नफरत करते हैं। बाबासाहेब के दिए संविधान को खत्म कर भाजपा, जनता से उनके अधिकार छीन लेना चाहती है"।

इसमें ज्योति मिर्धा यह कहती सुनी जा सकती हैं कि संवैधानिक बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रचंड बहुमत होना चाहिए। थरूर ने कहा कि अनंत हेगड़े के बाद अब भाजपा उम्मीदवार खुलेआम कहती हैं कि भाजपा का लक्ष्य संविधान को बदलना है। उन्होंने सवाल किया, "सच्चाई उजागर करने के लिए भाजपा और कितने उम्मीदवारों को खारिज कर सकती है?"

After Anant Hegde let the cat out of the bag, BJP leaders hastily stuffed it back in and dropped him from their candidate list. Now another BJP candidate openly says the BJP’s aim is to change the Constitution. How many more candidates can the BJP disavow for revealing the truth… https://t.co/iHYQWWk0mD