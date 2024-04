Lok Sabha Elections 2024: पश्चिम बंगाल में 5 बजे तक हुई बंपर वोटिंग, 77.57% मतदान हुआ दर्ज, जानें सभी राज्यों के आंकड़ें

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 77.57% मतदान हुआ, जो आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। बता दें कि शुक्रवार लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव हुआ। इस फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। इस चरण में नौ केंद्रीय मंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी जो कि शाम 6 बजे तक जारी रही। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 92 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई।

चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 16.63 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला वोटर्स की संख्या शामिल थी। इनमें से 35.67 लाख वोटर्स ऐसे थे, जिन्होंने पहली बार वोट डालने वाले थे। जबकि, 20 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़ थी। पहले चरण के तहत इनके लिए 1.87 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए थे।



