Lok Sabha Elections 2024: भारत राष्ट्र समिति को दो दिन में 2 झटके, सांसद पी रामुलु के बाद भीम राव बसवंत राव पाटिल बीजेपी में शामिल, तेलंगाना में 17 सीट पर फोकस

Lok Sabha Elections 2024: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। दक्षिण भारत में लगातार फोकस किया जा रहा है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट हैं और 2019 में भाजपा ने 4 सीट पर कब्जा किया था। इस बार भाजपा ने 10 सीट का लक्ष्य रखा है। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को दो दिन में दो झटके लगे हैं। सांसद व दलित नेता पी रामुलु के बाद जहीराबाद के बीआरएस सांसद भीम राव बसवंत राव पाटिल (बीबी) बीजेपी में शामिल हो गए। वह लिंगायत समुदाय से हैं।

तेलंगाना के जहीराबाद संसदीय क्षेत्र से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के सांसद भीम राव बसवंत राव पाटिल शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण और राष्ट्रीय महासचिव व तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुघ की मौजूदगी में पाटिल ने भाजपा की सदस्यता ली।

VIDEO | "On behalf of all my colleagues and workers in the BJP, I welcome BB Patil into our fold as a fellow worker, as a fellow leader and wish him the very best," says Union Minister Rajeev Chandrasekhar (@Rajeev_GoI) as Zaheerabad MP BB Patil joins BJP after quitting BRS in… pic.twitter.com/CDw3oAbcPj