Lok Sabha Elections 2024: पीएम मोदी के खिलाफ लगा आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, तृणमूल नेता साकेत गोखले ने कहा, "सेना के हेलीकॉप्टर से किया प्रचार"

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दर्ज हुई आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत तृणमूल नेता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई पीएम मोदी के शिकायत गोखले ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी नेे चुनाव प्रचार के लिए सेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश की यात्रा के दौरान उन पर कथिततौर से आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।

तृणमूल नेता गोखले ने इस संबंध में सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालनाडु में एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार साकेत गोखले ने समाचार एजेंसी पीटीआई के एक ट्वीट का स्क्रीनग्रैब साझा किया, जिसमें पीएम मोदी को वायुसेना के हेलिकॉप्टर के साथ पालनाडु में स्वागत करते दिखाया गया था। गोखले ने प्रधानमंत्री के खिलाफ दायर शिकायत की एक प्रति भी सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है।

तृणमूल नेता ने 'एक्स' पर किये एक पोस्ट में लिखा, “आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करें। कल आंध्र प्रदेश के पालनाडु में निर्वाचन क्षेत्र 96-चिलकलुरिपेट में आयोजित एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए पीएम मोदी ने वायु सेना के हेलीकॉप्टर का उपयोग किया और इसके लिए मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई है।"

Complaint against PM Modi with ECI for violating code of conduct 👇



Filed a complaint with the Election Commission against Modi for using an Indian Air Force helicopter to attend an election rally in AC 96-Chilakaluripet in Palnadu, Andhra Pradesh yesterday



EC rules prohibit… pic.twitter.com/vHp8ooE32Z