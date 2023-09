Lok Sabha Elections 2024: तमिलनाडु में भाजपा को झटका, अन्नाद्रमुक ने राजग गठबंधन से नाता तोड़ा, कहा-अलग मोर्चा का नेतृत्व करेगा, देखें वीडियो

Highlights घोषणा के बाद अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में पटाखे फोड़े। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अलग मोर्चा का नेतृत्व करेगा। तमिलनाडु में भाजपा को बड़ा झटका लगा है।

Lok Sabha Elections 2024: तमिलनाडु में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। अन्नाद्रमुक ने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन से नाता तोड़ लिया। अन्नाद्रमुक का कहना है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अलग मोर्चा का नेतृत्व करेगा। सभी रिश्ते तोड़ने की घोषणा के बाद अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में पटाखे फोड़े।

#WATCH | Tamil Nadu | AIADMK workers burst crackers in Chennai after the party announces breaking of all ties with BJP and NDA from today. pic.twitter.com/k4UXpuoJhj