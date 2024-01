Lok Sabha Elections 2024: भाजपा ने तैयारी तेज की, सभी मोर्चों के अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक करेंगे अध्यक्ष नड्डा

Highlights कल भाजपा राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक भी होगी। मोर्चों के अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है।

Lok Sabha Elections 2024: भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कल (6 जनवरी) पार्टी के सभी मोर्चों के अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक भी होगी।

Delhi | Ahead of Lok Sabha elections 2024, BJP president JP Nadda to chair a meeting of presidents and incharges of the party's all morchas tomorrow, 6th January. A meeting of the party's national general secretaries will also be held tomorrow.