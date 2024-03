'संयोग देखिए इस बार 4 जून को परिणाम आएंगे और पूरा भारत कह रहा है 4 जून को 400 पार'; आध्र प्रदेश की रैली में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने कहा, यहां मुझे कोटप्पाकोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिल रहा है उन्होंने कहा, त्रिदेव के आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसले लेगा मोदी के इस कार्यक्रम में मंच पर जनसेना पार्टी के पवन कल्याण और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी उपस्थित थे

पालनाडु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश के पालनाडु में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, "लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है और आज मैं आंध्र प्रदेश में सभी के बीच हूं। यहां मुझे कोटप्पाकोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिल रहा है।" त्रिदेव के आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसले लेगा।''

इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने 400 पार के नारे को दोहराया। साथ ही कहा कि पूरा देश 4 जून को 400 पार कह रहा है। पीएम मोदी ने पालनाडु में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "ये संयोग देखिए, इस बार चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होने वाले हैं। पूरा देश कह रहा है, 4 जून को '400 पार'। पीएम मोदी ने यहां संबोधन में अपने विकसित भारत के विजन को जोड़ते हुए अपनी बात को जोड़ा। उन्होंने कहा, कहा, 'विकसित भारत के लिए '400 पार', विकसित आंध्र प्रदेश के लिए '400 पार'।" इसके बाद उन्होंने स्थानीय भाषा में कुछ कहा।

#WATCH | Andhra Pradesh: Addressing a public gathering in Palnadu, Prime Minister Narendra Modi says, "See this coincidence, this time the results of the elections are going to be declared on 4th June. The whole country is saying, '400 paar'. '400 paar' for developed India, '400… pic.twitter.com/AATdDD299s