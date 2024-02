Lok Sabha Elections 2024: 'ऑल इज वेल', राहुल-अखिलेश आए साथ, शीट शेयरिंग पर विवाद खत्म

Highlights भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव शीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस-सपा में ऑल इज वेल इतनी सीटों पर कांग्रेस-सपा लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

Lok Sabha Elections 2024: उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल और अखिलेश की पार्टियों के बीच शीट शेयरिंग को लेकर अब कोई विवाद नहीं है। जब शीट शेयरिंग को लेकर विवाद नहीं है तो पूर्व सीएम ने भी यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

After seat-sharing between Samajwadi Party and Congress in Uttar Pradesh is finalised, Congress UP in-charge Avinash Pande and party's state unit president Ajay Rai to hold a joint press conference in Lucknow today evening. https://t.co/kI8RBTn5pn

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। बीते दिनों पहले जब अखिलेश से पूछा गया कि क्या वह यात्रा में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा था कि जब तक शीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सेट नहीं होता। वह यात्रा में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, बुधवार को कांग्रेस-सपा में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ऑल इज वेल हो गया है।

#WATCH | Lucknow, UP: On seat sharing with Congress, Samajwadi Party leader Ravidas Mehrotra says "...SP and Congress will contest LS elections together. This will strengthen the INDIA alliance and INDIA will form its govt in 2024...We have tried to stop the scattering of non-BJP… pic.twitter.com/BvZ66bBBb0