Lok Sabha Election 2024 Exit Poll Live: लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल में कौन मारेगा बाजी, जानें किसकी बनेगी सरकार

Lok Sabha Elections Exit Poll 2024: लोकसभा चुनाव का अंतिम और सातवां चरण 1 जून 2024 को संपन्न हो जाएगा। इसी के साथ ही चुनाव खत्म होने के बाद 4 जून को इसके नतीजे सामने आ जाएगे। चार जून को नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं जिसे विभिन्न एजेंसिया जारी करती है। इन पोल के जरिे अंदाजा लगाया जाता है कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है और किसे बहुमत मिला है।

#WATCH | Delhi: After the INDIA alliance leaders meet, Delhi CM Arvind Kejriwal says, "INDIA Alliance is getting 295+ seats and the BJP will win around 220 seats and the NDA alliance will 235 seats. INDIA alliance will form a strong and stable government on its own. (The PM face)… pic.twitter.com/rzLxuP3mU4