GST collection in May: चुनाव खत्म, मोदी सरकार की बल्ले-बल्ले, मई में जीएसटी संग्रह 1.73 लाख करोड़, देखें आंकड़े

Highlights जीएसटी राजस्व में औसतन 13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। अप्रैल में सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत बढ़कर 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह दो लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।

GST collection in May: लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया और 4 जून को मतगणना है। मोदी सरकार की बल्ले-बल्ले है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी संग्रह मई में 10 प्रतिशत बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये रहा है। देश का सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत बढ़कर 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। घरेलू लेनदेन तथा आयात में मजबूत वृद्धि से यह संग्रह बढ़ा है। यह पहला मौका है जब किसी महीने में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह दो लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।

GST collection rises 10 pc to Rs 1.73 lakh crore in May: FinMin