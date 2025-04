Highlights RR vs GT Highlights: राजस्थान की 8 विकेट से जीत, वैभव सूर्यवंशी का शतक...

RR vs GT Highlights IPL 2025: कांटे की टक्कर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया है, पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 209 रनों का स्कोर खड़ा किया था, इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पारी खेली और आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 35 गेंद में शतक पूरा किया जिसमें 11 छक्के और सात चौके लगाये।

आईपीएल के इतिहास का यह दूसरा सबसे तेज शतक है। वह पुरूष टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने। वह 37 गेंद में 101 रन बनाकर आउट हुए। आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम है जिन्होंने अप्रैल 2013 में पुणे वारियर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिये 30 गेंद में शतक जमाया था। सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने युसूफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा।

A moment he will never forget! 🩷



Vaibhav Suryavanshi earns applause from all corners after his historic knock 🫡👏



Updates ▶ https://t.co/HvqSuGgTlN#TATAIPL | #RRvGT | @rajasthanroyalspic.twitter.com/tcDTCWSWTh — IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2025

पठान ने 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिये 37 गेंद में शतक बनाया था। आईपीएल के इस सत्र में पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 39 गेंद में शतक जमाया जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 40 गेंद में सैकड़ा जड़ा था।