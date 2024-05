Lok Sabha Polls 2024: काम नहीं कर रही EVM, इस मामले पर रिटर्निंग ऑफिसर से चर्चा करेंगे वोट डालने पहुंचे संबित पात्रा, देखें वीडियो

Highlights लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए मतदान शनिवार को सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में जारी है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ मतदान हो रहा है। वोट की गिनती 4 जून को होगी।

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, जिसमें दिल्ली की सभी सात सीटें शामिल हैं। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 11.13 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करने के पात्र हैं, जिनमें 5.84 करोड़ पुरुष, 5.29 करोड़ महिलाएं और तीसरे लिंग के 5,120 व्यक्ति शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने 1.14 लाख मतदान केंद्रों पर लगभग 11.4 लाख अधिकारियों को तैनात किया है। लोकसभा चुनाव के पांच चरण का मतदान 20 मई को पूरा हो चुका है। इस बीच पुरी से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा ने कहा कि ईवीएम काम नहीं कर रही है। पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे पात्रा ने कहा, ''ईवीएम में खराबी है और मैं इस मामले पर रिटर्निंग ऑफिसर से चर्चा करूंगा। मैं समय बढ़ाने का भी अनुरोध करूंगा।"

#WATCH | BJP candidate from Puri Lok Sabha seat, Sambit Patra says "EVM is not working and I will speak to the returning officer and also request him for an extension of time..." pic.twitter.com/JRXURWb9rg