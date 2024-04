Lok Sabha Election 2024: बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती ने ज्वाइन की बीजेपी, अब इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

Highlights बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती ने भाजपा ज्वाइन की उन्होंने बीजेडी की अपनी प्राथमिक सदस्यता से भी शनिवार को इस्तीफा दिया था अनुभव मोहंती ओडिशा के केन्द्रापड़ा लोकसभा सीट से सांसद हैं

नई दिल्ली: बीजू जनता दल से सांसद अनुभव मोहंती ने पार्टी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन कर ली है। हाल में उन्होंने बीजेडी की अपनी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था। अनुभव मोहंती ओडिशा के केन्द्रापड़ा लोकसभा सीट से सांसद हैं। मोहंती ने बीते शनिवार को बीजू जनता दल से इस्तीफा दिया था। मोहंती नेता होने के साथ-साथ मंझे हुए कलाकार भी हैं।

अनुभव मोहंती के साथ लोकप्रिय अभिनेता, जो कोरई से विधानसभा से पूर्व विधायक आकाश दास नायक, भुवनेश्वर से पूर्व विधायक प्रियदर्शी मिश्रा ने भी पार्टी से शनिवार को इस्तीफा दिया था। पूर्व विधायक प्रियदर्शी मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि अन्य दो अभिनेता से नेता बने आकाश एवं अनुभव ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। इनसे पहले ओडिशा से अभिनेता और पूर्व सांसद सिद्धांत महापात्र, अरिंदम राय भी बीजद से इस्तीफा दे चुके हैं।

#WATCH | Delhi | Kendrapara Lok Sabha MP Anubhav Mohanty, who resigned from BJD recently, joins the BJP.pic.twitter.com/nVEY7j6A9F