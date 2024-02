Lasya Nandita Passes Away: तेलंगाना की सबसे युवा विधायक की सड़क हादसे में हुई मौत

Highlights तेलंगाना के सबसे युवा विधायकों में से एक 33 वर्षीय लस्या नंदिता सड़क हादसे में मारी गईं नंदिता की कार पाटनचेरु के पास आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई 13 फरवरी को भी नंदिता कार हादसे की शिकार हुई थीं, लेकिन उस समय उनकी जान बच गई थी

हैदराबाद:तेलंगाना के सबसे युवा विधायकों में से एक 33 वर्षीय लस्या नंदिता की शुक्रवार 23 फरवरी को पाटनचेरु के पास आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

घटना के संबंध में मिली रिपोर्टों के अनुसार दुर्घटना में विधायक लस्या नंदिता के ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

BRS Contonment MLA Lasya Nandita died in a road mishap on Patancheru ORR. Driver lost control of car n hit the divider, Lasya died on the spot n the driver severely injured. #Patancheru#Hyderabadpic.twitter.com/DxSk38Cmtp