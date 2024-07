केदारनाथ धाम के रास्ते में भूस्खलन, चपेट में आने से तीन श्रद्धालुओं की मौत, आठ अन्य घायल

Highlights केदारनाथ धाम के पैदल रास्ते पर रविवार सुबह पहाड़ी से हुआ भूस्खलन भूस्खलन की चपेट में आने से तीन श्रद्धालुओं की मौत मरने वालों में महाराष्ट्र के दो श्रद्धालु शामिल हैं

Landslide Hits Kedarnath: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम के पैदल रास्ते पर रविवार सुबह पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आने से तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में महाराष्ट्र के दो श्रद्धालु शामिल हैं।

रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि हादसा सुबह करीब साढ़े सात बजे गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरीकुंड से तीन किलोमीटर आगे चीड़वासा के पास हुआ, जहां पहाड़ी से अचानक आए मलबे और भारी पत्थरों की चपेट में वहां से गुजर रहे श्रद्धालु आ गए। रजवार के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं तथा तलाश एवं बचाव अभियान शुरू किया।

