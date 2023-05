नौकरी के बदले जमीन मामलाः राजद प्रमुख लालू यादव के कई करीबियों पर सीबीआई छापे, राज्यसभा सदस्य प्रेम चंद गुप्ता और विधायक किरण देवी से संबंधित नौ ठिकानों पर छापेमारी

Highlights राज्यसभा सदस्य प्रेम चंद गुप्ता से संबंधित नौ ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय रेलवे में भर्ती के नियमों तथा प्रक्रियाओं का कथित तौर पर उल्लंघन कर नियुक्तियां की गई थीं। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर तथा हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न (सब्स्टिट्यूट) के रूप में नियुक्त किया गया।

नई दिल्लीः केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को कई राज्यों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की विधायक किरण देवी और राज्यसभा सदस्य प्रेम चंद गुप्ता से संबंधित नौ ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कथित घोटाले में दोनों की संलिप्तता सामने आने के बाद ये छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि बिहार के आरा तथा पटना में किरण देवी तथा उनके पति अरुण सिंह के परिसरों और गुरुग्राम, रेवाड़ी, नोएडा तथा दिल्ली में गुप्ता के परिसरों पर छापेमारी की गई।

यह मामला राजद के प्रमुख लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान कथित तौर पर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा है। केंद्रीय रेलवे में भर्ती के नियमों तथा प्रक्रियाओं का कथित तौर पर उल्लंघन कर नियुक्तियां की गई थीं।

CBI raids underway at nine locations in Bihar's Patna and Arrah related to RJD MLA Kiran Devi and former RJD MLA Arun Yadav along with raids at locations related to RS MP Prem Chand Gupta in Noida, Delhi and Gurugram, in the land-for-job case, confirms CBI official