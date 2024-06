Lalu Yadav Birthday: 77 पाउंड का केक काटकर मनाया 77वां जन्मदिन, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव रहे मौजूद, देखें वीडियो और तस्वीरें

Highlights Lalu Yadav Birthday: कार्यकर्ता एकत्र हुए और मिठाइयां बांटीं। Lalu Yadav Birthday: सामुदायिक भोज का आयोजन किया जा रहा है। Lalu Yadav Birthday: बड़े नेता राबड़ी आवास पहुंचने लगे थे।

Lalu Yadav Birthday: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को अपना 77वां जन्मदिन मनाया। लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को हुआ था। उन्होंने अपने 77वें जन्मदिन पर दस सर्कुलर रोड स्थित आवास पर 77 पौंड का केक काटा। इस मौके पर उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव मौजूद थे। जन्मदिन के मौके पर राबड़ी देवी ने उन्हें केक खिलाया। इधर, पार्टी कार्यालय में राजद के नेताओं की मौजूदगी में लालू यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भोला यादव, श्याम रजक के साथ राजद के बड़े नेता मौजूद थे। सभी ने लालू के दीर्घायु होने की कामना की। वहीं, आज सुबह से ही राजद के कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता राबड़ी आवास पहुंचने लगे थे। सभी लोगों ने लालू प्रसाद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

बता दें कि लालू यादव के 77वें जन्मदिन को राजद ने समारोह पूर्वक मनाया। राजद प्रदेश कार्यालय में लालू के जन्मदिन को लेकर भव्य तैयारी की गई थी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, एजाज अहमद सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पहुंचे।

वहीं, 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास और राजद कार्यालय के बाहर जन्मदिन को लेकर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। एक कार्यकर्ता तो 77 किलो का लड्डू लेकर राबड़ी आवास पहुंच गया था, जो चर्चा का विषय बन गया है। उधर, राज्य के हर जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय पर लालू यादव का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया।

इस बीच लालू के बड़े लाल तेजप्रताप ने सोशल मीडिया पर पापा को शुभकामना देते हुए लिखा है कि उस व्यक्ति के लिए जो आत्मीयता, विनम्रता और सादगी का एक आदर्श मिश्रण है। वह व्यक्ति जो उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करता है। एक नेता जो नेताओं का पोषण करता है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे पापा..।

जबकि बेटी रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आप जैसे विराट व्यक्तित्व की बेटी होना मेरा सौभाग्य है, बचपन से ही आपने मुझे जीवन को जीने, इंसानियत, प्यार, त्याग और मेहनत का सच्चा मतलब सिखाया है....मैं आपकी गोद में खेली, आपकी उंगली पकड़ कर चलना सीखा, यही मेरे हिस्से का दैवीय आशीर्वाद है, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं पापा।

इधर, राबड़ी आवास पर लालू यादव को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राबड़ी आवास पर कार्यकर्ता अनिल जायसवाल ने ढोल नगाड़े के साथ 11 ठेले पर लड्डू और विभिन्न तरह की मिठाइयां लेकर धूमधाम से राबड़ी देवी आवास पर पहुंचे थे। आवास के बाहर समर्थक बैंड बाजा की धुन पर थिरकते नजर आए।

To the person who is a perfect blend of affinity, humility and simplicity.

THE MAN who leads by example.

A leader who nurtures leaders.

Happiest birthday my papa ♥️

