ओडिशा में हुए रेल हादसे पर शुरू हुई सियासत, लालू यादव ने केंद्र पर साधा निशाना, कही ये बात

पटना: ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। यूपीए की सरकार में रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि रेलवे की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

उन्होंने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस बहुत ही फास्ट ट्रेन है और उस ट्रेन से उन्होंने भी सफर किया है। रेलवे की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है। लालू ने दावा किया है कि करीब 800 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे।

