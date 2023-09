Kupwara Police: कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकवादी ढेर, दो एके राइफल, चार एके मैगजीन, 90 कारतूस, पाकिस्तान निर्मित पिस्तौल, थैली और 2100 रुपये पाकिस्तानी मुद्रा बरामद

Highlights घुसपैठ की कोशिश उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर के कुमकाडी इलाके में हुई। पुलिस ने कहा कि अभियान अभी भी जारी है। 2,100 रुपये पाकिस्तानी मुद्रा बरामद की गई है।

Kupwara Police: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शनिवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। यह जानकारी पुलिस ने दी। घुसपैठ की कोशिश उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर के कुमकाडी इलाके में हुई।

Jammu & Kashmir | Acting on a specific tip off, J&K Police and Army's 42 RR laid a cordon in the forest area of Nagbal Forest, Gulshanpora Tral. During searches, two terror hideouts were busted: Indian Army (Source: Indian Army) pic.twitter.com/kXkRbkp3wV

कुपवाड़ा पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कुपवाड़ा पुलिस द्वारा दी गई एक खुफिया जानकारी के आधार पर, माछिल सेक्टर के कुमकाडी इलाके में सेना और पुलिस द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान में घुसपैठ के प्रयास में शामिल दो आतंकवादी अभी तक मारे गए हैं।’’

#UPDATE | So far, 2 Aks, 4 AKMags, 90 rounds, 1 Pak Pistol, 1 Pouch and Rs 2100 Pak currency have been recovered from the encounter site. Search continues: Kupwara Police

पुलिस ने कहा कि अभियान अभी भी जारी है। उसने बताया कि मुठभेड़ स्थल से अब तक दो एके राइफल, चार एके मैगजीन, 90 कारतूस, पाकिस्तान निर्मित एक पिस्तौल, एक थैली और 2,100 रुपये पाकिस्तानी मुद्रा बरामद की गई है। पुलवामा में आतंकियों द्वारा जमीन के अंदर बनाए गए दो ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए हथियार बरामद किए गए हैं।

सेना प्रवक्ता के अनुसार, मच्छेल में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया गया है। कुपवाड़ा में मारे गए घुसपैठियों के पास से दो एसाल्ट राइफल, चार मैगजीन, 90 कारतूस, एक पिस्टल और पाकिस्तान मुद्रा में 2100 रुपए मिले हैं।

यहां मिली जानकारी अनुसार, जिला कु़पवाड़ा के अंतर्गत मच्छेल सेक्टर में एलओसी के साथ सटे कुमकारी हयहामा इलाके में गश्त रहे जवानों ने आज तड़के उस पार से घुसपैठियों के एक दल को भारतीय इलाके की तरफ आते देखा। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मच्छेल में आतंकरोधी अभियान जारी है।

दो आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। अभियान के समाप्त होने के बाद ही मारे गए आतंकियों की सही संख्या और उनकी पहचान का पता चल सकेगा। एक्स पर कुपवाड़ा पुलिस ने लिखा कि कुपवाड़ा पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए एक खुफिया इनपुट के आधार पर, मच्छेल सेक्टर के कुमकारी हयहामा क्षेत्र में सेना और पुलिस द्वारा किए गए एक संयुक्त अभियान में, घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादी अब तक मारे गए हैं। इस बीच सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर में पुलवामा के त्राल में दो आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया।

J&K | Based on intelligence input provided by Kupwara Police, in a joint operation carried out by the Army and Police in Kumkadi area of Machal sector, 2 infiltrating terrorists have been killed so far. The operation is still in progress: Kupwara Police pic.twitter.com/KanSk4dGT6